Cages é il romance d’esordio dell’autrice italiana Eden Windward, pubblicato da Mondadori a Marzo 2026, é una storia che racconta il dolore e la colpa ma, anche l’amore e il perdono. Trama. Vivienne Gallagher ha diciotto anni, i capelli blu e gira con la macchina fotografica sempre a tracolla. In lei convivono una rabbia sottopelle che non conosce tregua e la sensazione di non appartenere davvero a nessun posto. Joshua, suo coetaneo, è tutto ciò che lei non dovrebbe desiderare: un seminarista dagli occhi incredibilmente belli ma stanchi, e un passato che nessuno deve scoprire. Uno che ha imparato a controllare ogni respiro perché in un attimo di leggerezza potrebbe perdere quel poco che gli è rimasto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Segui gli aggiornamenti su Recensione.

© Nerdpool.it - CAGES di Eden Windward: Recensione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Recensione Cages di Eden Windward.

Notizie e thread social correlati

I giorni di Officine Social Movie al cinema EdenIl cinema Eden di Arezzo ospiterà dal 19 maggio 2026 la settima edizione di Officine Social Movie, un evento dedicato ai giovani e alle nuove...

Dai campi fino alla tavola. Un secolo di Eden Verde in continua trasformazioneUn secolo dopo la sua nascita, Eden Verde si è evoluta da un’azienda agricola della Brianza contadina di fine Ottocento a un’attività che oggi si...