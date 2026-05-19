I giorni di Officine Social Movie al cinema Eden

Il cinema Eden di Arezzo ospiterà dal 19 maggio 2026 la settima edizione di Officine Social Movie, un evento dedicato ai giovani e alle nuove tecnologie. La rassegna si concentra sul rapporto tra cinema e intelligenza artificiale, tema al centro di quest’anno. Durante la manifestazione, saranno proiettati film e cortometraggi che affrontano questa tematica, coinvolgendo anche interventi e dibattiti con esperti del settore. La rassegna rappresenta un’occasione per riflettere sulla presenza dell’intelligenza artificiale nel mondo contemporaneo.

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Arezzo, 19 maggio 2026 – Cinema, giovani sguardi e intelligenza artificiale: Officine Social Movie torna ad accendere il grande schermo del Cinema Eden di Arezzo per la sua settima edizione e sceglie di interrogarsi sul tema più urgente e discusso del presente: l’Intelligenza Artificiale. Un filo conduttore nato dal lavoro condiviso con gli studenti del Liceo Artistico di Arezzo, protagonisti attivi del progetto insieme a Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura, che ancora una volta costruiscono un festival capace di mettere in dialogo cinema, arti visive, musica, nuove tecnologie e riflessione sociale. Quattro i giorni di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I giorni di Officine Social Movie al cinema Eden ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The cold immortal tries to hide his love, but he spoils his pregnant mortal wife crazily Sullo stesso argomento Officine Social Movie svela i finalisti dell’edizione 2026Arezzo, 12 maggio 2026 – Officine Social Movie svela i finalisti dell’edizione 2026. «Tienimi presente», evento speciale al cinema EdenArezzo, 12 maggio 2026 – Evento speciale con la proiezione del film «Tienimi presente» al cinema Eden di Arezzo mercoledì 13 maggio alle ore 21,15. Raccomandazioni per officine di riparazione a NYC reddit I giorni di Officine Social Movie al cinema EdenArezzo, 19 maggio 2026 – Cinema, giovani sguardi e intelligenza artificiale: Officine Social Movie torna ad accendere il grande schermo del Cinema Eden di Arezzo per la sua settima edizione e sceglie ... lanazione.it Officine Social Movie svela i finalisti dell’edizione 2026In attesa della presentazione ufficiale del programma del festival, in calendario dal 6 al 9 giugno, Officine Social Movie annuncia i finalisti dei premi in concorso ... lanazione.it