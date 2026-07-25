L’Italia perde la semifinale di Nations League contro il Brasile. Dopo aver vinto due edizioni consecutive e aver conquistato l’oro olimpico e il mondiale, le azzurre si fermano in questa fase del torneo. La partita si conclude con la sconfitta delle azzurre, che avevano dominato negli ultimi anni. La squadra non riesce a superare la nazionale brasiliana, che si impone nel match decisivo. La semifinale segna la fine del percorso per le campionesse in carica.

Dopo due estati senza lasciare nulla per strada l’Italia si ferma. Le invincibili azzurre capaci di conquistare un oro olimpico (2024) e uno mondiale (2025) oltre a due Nations League (2024 e 2025) perdono la semifinale del torneo che hanno conquistato tre volte nelle ultime quattro edizioni. Il Brasile s’impone 3-2 (lo stesso risultato della fase eliminatoria) al termine di una maratona tra le prime due formazioni del ranking mondiale. A Velasco non basta la staffetta Antropova-Egonu per girare l’inerzia della partita. L’Italia si schiera con la stessa formazione vista nei quarti contro l’Olanda: Antropova come opposto, Orro in regia mentre la coppia di schiacciatrici è formata da Nervini e Sylla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cadono le invincibili! Le azzurre di Velasco ko contro il Brasile in semifinale di Nations League

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