Le azzurre di Velasco sono state eliminate in semifinale di Nations League dal Brasile. Dopo aver vinto due titoli consecutivi e un oro olimpico, la squadra italiana ha subito una sconfitta in questa fase del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria delle brasiliane, interrompendo la serie di successi delle italiane nelle ultime edizioni. La squadra italiana si ferma prima di poter conquistare il terzo titolo consecutivo.

Dopo due estati senza lasciare nulla per strada l’Italia si ferma. Le invincibili azzurre capaci di conquistare un oro olimpico (2024) e uno mondiale (2025) oltre a due Nations League (2024 e 2025) perdono la semifinale del torneo che hanno conquistato tre volte nelle ultime quattro edizioni. Il Brasile s’impone 3-2 (lo stesso risultato della fase eliminatoria) al termine di una maratona tra le prime due formazioni del ranking mondiale. A Velasco non basta la staffetta Antropova-Egonu per girare l’inerzia della partita. L’Italia si schiera con la stessa formazione vista nei quarti contro l’Olanda: Antropova come opposto, Orro in regia mentre la coppia di schiacciatrici è formata da Nervini e Sylla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cadono le invincibili! Le azzurre di Velasco cedono al Brasile in semifinale di Nations League

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