Cadavere di un uomo al Parco Catene | mistero su identità e cause della morte Al vaglio ogni pista

Da ilgazzettino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato trovato morto nel Parco Catene di Marghera sabato mattina. La polizia di Stato è intervenuta sul luogo e sta indagando sulle circostanze del decesso. Al momento, sono in corso verifiche per identificare la vittima e accertare le cause della morte. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sulle condizioni del corpo o sui possibili sospetti. Le autorità continuano a esaminare tutte le piste aperte.

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MARGHERA (VENEZIA) - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella tarda mattinata di sabato 25 luglio al Parco Catene di Marghera. Sul posto la polizia di Stato che sta eseguendo i. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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