Cadavere di un uomo al Parco Catene | mistero su identità e cause della morte Al vaglio ogni pista

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto nel Parco Catene di Marghera sabato mattina. La polizia di Stato è intervenuta sul luogo e sta indagando sulle circostanze del decesso. Al momento, sono in corso verifiche per identificare la vittima e accertare le cause della morte. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sulle condizioni del corpo o sui possibili sospetti. Le autorità continuano a esaminare tutte le piste aperte.