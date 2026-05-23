All’alba, sulla spiaggia di Ostia, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 30 anni, vicino allo stabilimento balneare Gambrinus sul lungomare Amerigo Vespucci. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause del decesso, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze della morte. La salma è stata sequestrata e trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia.

Macabra scoperta all’alba sul litorale romano. Il cadavere di un giovane uomo, apparentemente di circa 30 anni, è stato trovato questa mattina sulla spiaggia di Ostia, all’altezza dello stabilimento balneare Gambrinus, sul lungomare Amerigo Vespucci. A dare l’allarme intorno alle 6:30 è stato il custode dello stabilimento, che durante le operazioni di apertura avrebbe notato il corpo senza vita sulla sabbia, a pochi metri dalla riva. Il corpo trovato con vestiti e zaino Secondo le prime informazioni, il giovane aveva ancora i vestiti addosso, uno zaino a tracolla e il portafoglio con sé. Nonostante questo, al momento la vittima non è stata ancora identificata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cadavere trovato sulla spiaggia di Ostia: mistero sulla morte di un giovane uomo

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