Un cadavere è stato recuperato questa mattina all'alba nel fiume Adda a Brivio. L'identità della vittima e le cause della morte sono ancora sconosciute. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati trovati documenti o segni evidenti che possano aiutare a identificarlo. La salma è stata portata in obitorio per ulteriori accertamenti. La polizia sta indagando sulla vicenda senza aver ancora formulato ipotesi ufficiali.

Brivio (Lecco), 25 luglio 2026 – Il cadavere di un uomo è stato ripescato questa mattina all'alba dall' Adda a Brivio. Non si conosce ancora chi fosse la vittima, né come sia morta. L'allarme. A lanciare l'allarme è stato un passante intorno alle 6: stava camminando lungo l'Alzaia, la strada che costeggia il fiume Adda, nella zona del Toffo, a valle del ponte di Brivio, quando ha notato qualcosa galleggiare a pelo d'acqua, trasportato dalla corrente. Inizialmente pensava fosse un tronco d'albero, poi ha realizzato che invece si trattava di un corpo di un uomo riverso in acqua, disteso prono. Sono subito intervenuti i soccorritori: i vigili del fuoco, i sanitari di Areu e i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brivio, ripescato un cadavere nell'Adda. Identità e cause della morte sono sconosciute

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