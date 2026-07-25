Nella notte tra venerdì e sabato, un incendio ha interessato un compattatore dei rifiuti dietro il supermercato Tigros di viale Rimembranze. Le fiamme hanno avvolto la zona di servizio retrostante il negozio, creando momenti di tensione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Busto Arsizio (Varese), 25 luglio 2026 – Momenti di apprensione nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio a Busto Arsizio, dove un incendio è divampato nell'area di servizio retrostante il supermercato Tigros di viale Rimembranze. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto il compattatore destinato alla raccolta dei rifiuti. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, supportati dalle pattuglie della polizia di Stato, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a gestire la viabilità durante le operazioni di emergenza. Per consentire lo spegnimento del rogo, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Busto Arsizio, incendio dietro al Tigros. A fuoco un compattatore dei rifiuti

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