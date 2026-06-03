Un operaio di Busto Arsizio è finito al pronto soccorso dopo aver chiesto il pagamento dello stipendio. Secondo quanto riferito, è stato picchiato dal datore di lavoro, che gli avrebbe sferrato schiaffi e pugni. L’uomo si era recato in azienda per reclamare i soldi maturati, ma è stato aggredito fisicamente. La vicenda è sotto indagine.

Busto Arsizio (Varese) – Va a chiedere i soldi che ritiene di aver guadagnato e si ritrova in ospedale dopo essere stato preso a schiaffi e pugni. Un episodio che solleva interrogativi sui rapporti di lavoro e sulle tensioni che possono nascondersi dietro alcune realtà occupazionali. Protagonisti della vicenda sarebbero il titolare di un'impresa edile, un cittadino albanese, e un operaio egiziano di 35 anni impiegato come manovale. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore si sarebbe rivolto al proprio datore di lavoro per chiedere il pagamento di una somma di denaro. Una richiesta che, invece di trovare una risposta economica, avrebbe innescato una violenta lite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Busto Arsizio, chiede lo stipendio e finisce al Pronto soccorso: operaio picchiato dal datore di lavoro

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