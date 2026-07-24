Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento nel centro di Busto Arsizio, tra via Einaudi e via Mazzini. Le fiamme sono partite da un vassoio di plastica lasciato sul fornello. L’incendio ha reso necessario l’evacuazione di tutto il palazzo, coinvolgendo diverse persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita.

Busto Arsizio (Varese) – Momenti di paura nella mattinata di oggi in pieno centro a Busto Arsizio, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento di un condominio tra via Einaudi e via Mazzini, costringendo all' evacuazione dell'intero stabile. L'allarme è scattato poco prima delle 9. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dalla cucina di un appartamento al terzo piano. All'origine del rogo ci sarebbe un incidente domestico: un vassoio di plastica lasciato su un fornell o avrebbe preso fuoco, provocando un rapido sviluppo dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con tre mezzi, tra cui un'autoscala, che hanno domato le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vassoio di plastica sul fornello, incendio in appartamento a Busto Arsizio: evacuato l’intero palazzo

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Rooms of Smoke: From Coffeehouses to Cigar Lounges | A Global History of Smoking Rooms

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