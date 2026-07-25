Oggi e domani si svolge l'ultimo weekend del Valdichienti Buskers Festival, che si tiene nel centro commerciale di Piediripa. Durante l'evento, artisti di strada si esibiscono tra le aree del centro commerciale, coinvolgendo il pubblico con spettacoli di vario genere. Tra i partecipanti di questa giornata c’è anche un artista di nome Nicola, che ha eseguito il suo spettacolo nel pomeriggio. La manifestazione prosegue fino a domani, con performance programmate durante tutto il giorno.

Oggi e domani ultimo weekend di Valdichienti Buskers Festival al centro commerciale di Piediripa. Tra i protagonisti di questa giornata Nicola Pesaresi, tra i più apprezzati ventriloqui italiani, insieme alla sua inseparabile Isotta, il marionettista brasiliano Catin Nardi del Teatro Navegante, artista che da oltre quarant’anni porta in scena raffinate creazioni di teatro di figura, e il coinvolgente Fantasy Show del Teatro Lunatico, storica compagnia di teatro di strada capace di unire magia, comicità e partecipazione del pubblico. Ad animare i corridoi del centro commerciale saranno inoltre i trampolieri del Trio Tra, pronti a sorprendere grandi e piccoli con eleganti personaggi itineranti e divertenti interazioni con il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Buskers Festival, artisti di strada al Valdichienti

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