Per 39a volta nella sua storia, la città di Ferrara sarà invasa dal mondo. Una invasione musicale che si chiama «Ferrara Buskers Festival». Dal 26 al 30 agosto l’intera città emiliana diventerà un palcoscenico a cielo aperto, sotto il cappello del tema scelto quest’anno: «Aspettati l’inaspettato», un invito a vivere il festival lasciandosi trasportare dalla curiosità e dalle sorprese artistiche che si potranno incontrare in piazze e vie. Nel 2026 lo sguardo sarà rivolto anche verso l’Oriente. Infatti, è certa una presenza numerosa di artisti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri Paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l’intera manifestazione. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - «Ferrara Buskers Festival», dal 26 al 30 agosto torna la kermesse dedicata agli artisti di strada

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