Artisti di strada e musica live | torna il Modena Buskers Festival

Da oggi a domenica, il Parco Amendola ospita la nona edizione del Modena Buskers Festival, con artisti di strada e musica live. L’evento si svolge in strada, senza barriere o palchi, e coinvolge il pubblico con spettacoli di musica e arte urbana. Sono previste quattro serate di esibizioni che animano l’area, creando un’atmosfera estiva di condivisione tra artisti e spettatori.

Quattro serate per lasciarsi avvolgere dall’atmosfera dall’arte che si manifesta in strada, senza barriere e senza palchi: da oggi a domenica il Parco Amendola si anima con la nona edizione del Modena Buskers Festival, trasformandosi in uno spazio condiviso dove musica, spettacolo e convivialità si incontrano in un contesto estivo. La manifestazione, a cura dell’associazione Modena Terzo Mondo porta nel parco un mondo fatto di artisti di strada, suoni, colori e incontri. Ogni sera, dalle 19 in poi, i buskers – musicisti, performer, giocolieri e narratori – danno vita a spettacoli diffusi, capaci di creare un rapporto diretto e autentico con il pubblico, in cui la distanza tra chi guarda e chi si esibisce si annulla fino a diventare condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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