La trasferta in Belgio regala buoni segnali alla Juventus, che prova tanti giovani e ottiene la prima vittoria della sua pre-season. La Vecchia Signora sconfigge infatti 1-0 lo Standard Liegi dopo un match equilibrato, grazie alla rete di Miretti (54'). Con una Juve ancora rimaneggiata, Spalletti ricava buoni segnali soprattutto dal baby Oboavwoduo, capace di sfiorare il bis nella ripresa. Buoni riflessi per Perin, che evita il pari al 91'., LA PARTITA, Il pareggio contro il Basilea è già un ricordo per la Juventus, che sconfigge 1-0 lo Standard Liegi nella sua seconda uscita stagionale. Spalletti continua a sperimentare, coi giovani Licina e Durmisi (2008) titolari nel suo 4-2-3-1: spazio anche per Boga e Adzic, in mezzo c'è Douglas Luiz. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Buona la seconda per la Juve: in Belgio decide Miretti, 1-0 allo Standard Liegi

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