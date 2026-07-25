Oggi si celebra San Giacomo il Maggiore, con il 25 luglio. È chiamato “Maggiore” per distinguerlo dall’altro apostolo omonimo, noto come “Minore” o “il fratello del Signore”. Sono condivisi sui social network immagini e auguri per questa ricorrenza.

Si festeggia oggi 25 luglio San Giacomo il Maggiore. È detto «Maggiore» per distinguerlo dall’apostolo omonimo, Giacomo di Alfeo, detto «Minore» o “il fratello del Signore”. Seguì Gesù con il fratello Giovanni dopo l’incontro sul lago. Secondo la tradizione lui e il fratello, Giovanni, furono chiamati da Gesù mentre erano sulla riva lago con il padre, Zebedeo che lavorava come pescatore. Entrambi decisero di seguire Cristo che li soprannominò figli del tuono. Furono i primi discepoli dopo che Giovanni Battista lo aveva indicato a loro come il Messia. Secondo le sacre scritture Giacomo fu uno dei tre apostoli che assistettero alla trasfigurazione di Gesù. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buon onomastico Giacomo oggi: immagini di auguri da condividere sui social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Santo del giorno 21 Giugno 2026– San Luigi Gonzaga, Religioso e altri Santi Auguri | Gocce di Luce

Notizie e thread social correlati

Buon onomastico Vittorio oggi 21 maggio, immagini di auguri da condividere sui socialIl 21 maggio si celebra la festa di San Vittorio di Cesarea, un soldato di origini romane riconosciuto come santo dalla chiesa cattolica.

Buon onomastico Fabio oggi 11 maggio: immagini di auguri da condividere sui socialOggi, 11 maggio, si celebra la ricorrenza di San Fabio, martire originario di Nicomedia e discepolo di Sant’Antimo.