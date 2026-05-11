Buon onomastico Fabio oggi 11 maggio | immagini di auguri da condividere sui social

Oggi, 11 maggio, si celebra la ricorrenza di San Fabio, martire originario di Nicomedia e discepolo di Sant’Antimo. La giornata è dedicata ai festeggiamenti in suo onore, con immagini di auguri che vengono condivise sui social. La figura del santo è ricordata per il suo ruolo di martire e per la sua origine da Nicomedia, una città dell’antica Asia Minore.

Si festeggia oggi 11 maggio San Fabio martire. Originario di Nicomedia il santo e martire fu discepolo di Sant’Antimo. Il suo martirio fu accumunato a quello di altri santi: Massimo, Basso, Sisinnio, Dioclezio e Fiorenzo. Fabio, discepolo di Sant’Antimo. Fu vittima delle persecuzioni di Cheremone, il fidato consigliere del proconsole dell’Asia Minore, Faltonio Piniano, che odiava i cristiani e fece rinchiudere il presbitero Antimo e i suoi discepoli in carcere. L’improvvisa morte di Cheremone, per una rovinosa caduta, terrorizzò Piniano che si ammalò gravemente e la moglie, Lucina, decise di consultare Antimo promettendogli libertà e cospicue ricompense se avesse guarito il marito.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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