Buon onomastico Vittorio oggi 21 maggio immagini di auguri da condividere sui social

Il 21 maggio si celebra la festa di San Vittorio di Cesarea, un soldato di origini romane riconosciuto come santo dalla chiesa cattolica. Questa data è tradizionalmente dedicata agli auguri e alla condivisione di immagini di buon onomastico per chi porta il nome Vittorio. La giornata è accompagnata da messaggi e auguri sui social network, con immagini che vengono condivise per ricordare questa ricorrenza. La celebrazione si basa su un’antica tradizione religiosa e culturale legata alla figura del santo.

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Si festeggia oggi il 21 maggio San Vittorio di Cesarea, un soldato di origini romane che la chiesa cattolica venera come santo. Con Polieuto e Donato subì il martirio a Cesarea di Cappadocia ( Turchia ). Il Martirologio Romano ha ripreso quello Geronimiano che lo citava al 21 maggio pur non fornendo particolari dettagli sulla vita del soldato. La data della morte viene collocata al 23 dicembre. Il soldato morì martire a Cesarea di Cappadocia. Le sue spoglie furono traslate nel 1703 dalla catacomba di Calepodio alla chiesa del convento Sant’Antonio al Monte, a Rieti, dove sono ancora visibili sotto l’altare maggiore. In Italia il suo culto ha avuto un enorme diffusione con diversi sovrani e principi di Casa Savoia che furono chiamati con il suo nome. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Vittorio oggi 21 maggio, immagini di auguri da condividere sui social ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DJ Vittorio Cassinesi in Diretta su RadioSciò con Tanti Auguri a te 6 Maggio Sullo stesso argomento Leggi anche: Buon onomastico Fabio oggi 11 maggio: immagini di auguri da condividere sui social Leggi anche: Buon onomastico Amedeo oggi 30 marzo: immagini di auguri da condividere sui social Auguri di buon onomastico Antonino! Le più belle IMMAGINI e FRASI da condividere sui socialAuguri di buon onomastico Antonino. Il 10 Maggio si ricorda Antonio Pierozzi, detto Antonino, nato nel 1389 da un notaio fiorentino. Entra in giovane età nel convento domenicano di S. Maria Novella. D ... strettoweb.com AUGURI SANT’ANNA, OGGI 26 LUGLIO 2025/ Tante frasi per un buon onomastico: Una giornata speciale…Tanti auguri Sant'Anna! Ecco un po' di frasi di buon onomastico a tutte le persone che portano questo splendido nome Il 26 luglio viene celebrato dalla Chiesa Sant’Anna, di conseguenza quella di oggi ... ilsussidiario.net