Buon compleanno Anna Valentini Franco Bechis Umberto Aime Alberto Michelini Gigi Marzullo…
Tra le persone celebrate, ci sono Anna Valentini, Sabina Guzzanti, Igli Tare, Umberto Aime, Renzo Allegri, Laura de Marchi, Alberto Michelini e Giancarlo Mazzuca. La lista comprende figure di diversi settori, tra cui spettacoli, sport e giornalismo. La giornata è dedicata ai loro compleanni, con auguri che vengono condivisi pubblicamente. Non sono stati forniti dettagli su eventi specifici o attività legate alle celebrazioni.
Buon compleanno Anna Valentini, Sabina Guzzanti, Igli Tare, Umberto Aime, Renzo Allegri, Laura de Marchi, Alberto Michelini, Giancarlo Mazzuca, Franco Bechis, Gigi Marzullo, Michele Suozzo, Daniele Luchetti, Gianfranco Rotondi, Paolo Kessisoglu, Paolo Truzzu, Antonella Serra Zanetti, Giovanni Goracci, Francesca Chillemi, Domenico Diele, Luigi Samele, Giovanni Pini, Luca Curatoli. Oggi 25 luglio compiono gli anni: Anna Valentini, manager; Umberto Aime, giornalista; Mariella Casini-Cortesi, musicologa, scrittrice; Duilio Poggiolini, dirigente d’azienda; Luigi Lai, musicista; Giuseppe Farina, imprenditore, dirigente sportivo; Renzo Allegri,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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