Buon compleanno Memo Remigi Umberto Scipione Mario Rui…
Tra le celebrazioni di oggi, il compleanno di Bruno Vespa coinvolge molte personalità note. La giornata coincide con gli auguri anche a Luca Borsari, Cristina Marconi, Gianvito Lo Vecchio, e Giuseppe. Tra i festeggiati ci sono anche Memo Remigi, Umberto Scipione e Mario Rui. La lista include figure di diversi settori, tutte ricordate con auguri di buon compleanno.
Buon compleanno Luca Borsari, Cristina Marconi, Gianvito Lo Vecchio, Bruno Vespa, Giuseppe Guzzetti, Memo Remigi, Franco Branciaroli, Marta Vincenzi, Luciano Barani, Massimo de Rossi, Giuseppe Tornatore, Umberto Scipione, Mariangela d’Abbraccio, Paul Gascoigne, Massimiliano Manfredi, Salvatore Ficarra, Paolo Briguglia, Thomas Manfredini, Gervinho, Claudia Potenza, Massimo Gotti, Innocent Emeghara, Mario Rui, Ruggero Valli. Oggi 27 maggio compiono gli anni: Luca Borsari, giornalista; Cristina Marconi, giornalista; Gianvito Lo Vecchio, giornalista; Giampaolo Lai, medico, psicanalista; Antonio Danieli, ex rugbista; Giuseppe Guzzetti, banchiere,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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