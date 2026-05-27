Buon compleanno Memo Remigi Umberto Scipione Mario Rui…

Notizia in breve

Tra le celebrazioni di oggi, il compleanno di Bruno Vespa coinvolge molte personalità note. La giornata coincide con gli auguri anche a Luca Borsari, Cristina Marconi, Gianvito Lo Vecchio, e Giuseppe. Tra i festeggiati ci sono anche Memo Remigi, Umberto Scipione e Mario Rui. La lista include figure di diversi settori, tutte ricordate con auguri di buon compleanno.