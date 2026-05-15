Buon compleanno Mike Oldfield Franco Selvaggi André Dias…
Oggi si celebrano diversi compleanni, tra cui quelli di artisti, atleti e professionisti di vari settori. Tra loro ci sono un musicista noto per il suo contributo alla musica rock e pop, un compositore e arrangiatore, e un ex calciatore che ha militato in diverse squadre italiane. Si ricordano anche una tuffatrice olimpica e un imprenditore nel settore nautico. In totale, sono state fatte le dichiarazioni di auguri per più di dieci persone in questa giornata.
Buon compleanno Daniele Galloppa, Tania Cagnotto, Gabriele Ferrieri, Vincenzo Onorato, Umberto Quadrino, Brian Eno, Mario Guarnera, Chazz Palminteri, Mike Oldfield, Dario Baldan Bembo, Franco Selvaggi, Cecilia Malmstrom, Giorgio Mastrota, Fabrizio Provitali, Ernesto Tomasini, Roberto Gammino, Viola Valli, Flavio Montrucchio, André Dias, Patrice Evra, Regina Orioli, Carolina Felline, Arturo Scotto, Daniela Reina. Oggi 15 maggio compiono gli anni: Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI; Valerio Ampollini, ex calciatore; Anna Maria Alberghetti, soprano, attrice; Dino de Zordo, saltatore con sci; Roberto Tirelli, scultore; Marcello Morandini,. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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