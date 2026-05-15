Buon compleanno Mike Oldfield Franco Selvaggi André Dias…

Oggi si celebrano diversi compleanni, tra cui quelli di artisti, atleti e professionisti di vari settori. Tra loro ci sono un musicista noto per il suo contributo alla musica rock e pop, un compositore e arrangiatore, e un ex calciatore che ha militato in diverse squadre italiane. Si ricordano anche una tuffatrice olimpica e un imprenditore nel settore nautico. In totale, sono state fatte le dichiarazioni di auguri per più di dieci persone in questa giornata.

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