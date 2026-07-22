Durante la giornata dell’ATP 250 di Kitzbühel, Alexander Bublik e Tomas Martin Etcheverry hanno vinto i loro match e si sono qualificati ai quarti di finale. Vacherot, che era tra le teste di serie, è stato invece eliminato da un avversario sconfitto in due set. La giornata si è svolta sulla terra rossa con incontri che hanno visto prevalere i favoriti.

Giornata ricca di incontri sulla terra rossa dell’ATP 250 di Kitzbuhel. Alexander Bublik e Tomas Martin Etcheverry hanno rispettato il pronostico, conquistando l’acceso ai quarti di finale, mentre è terminato il cammino nella seconda testa di serie Valentin Vacherot. Il monegasco è stato sconfitto nettamente dal francese Quentin Halys. Bublik, numero uno del tabellone e campione in carica, ha superato Facundo Diaz Acosta con il punteggio di 6-3 7-5. Dopo aver controllato il primo set, il kazako ha dovuto contenere il tentativo di reazione dell’argentino nel secondo, riuscendo comunque a chiudere senza ricorrere al parziale decisivo. Nei quarti affronterà lo slovacco Alex Molcan, vincitore in tre set su Daniel Altmaier. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - ATP Kitzbühel, Bublik ed Etcheverry avanzano: Vacherot eliminato da Halys

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