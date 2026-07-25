Bromance | perché la cultura pop è ossessionata dall' idea di due uomini etero che si baciano?

Da gqitalia.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bromance è un termine orami di moda e i baci tra uomini sono in ascesa anche se in Italia non ci siamo ancora arrivati, e i protagonisti maschili di Temptation Island si limitano a darsi pacche sulla spalla chiamandosi “fra” e “amo”. Intanto, nell'ultima edizione di Love Island USA, andata in onda negli Stati Uniti tra giugno e i primi di luglio, Zach Georgiou e Bryce Dettloff sono diventati famosi per il subplot della loro “bromance”. Era tarda notte quando è andata in onda la famosa scena in cui Zach ha sbirciato nei boxer di Bryce. I due concorrenti del reality erano senza maglietta nel dormitorio condiviso, illuminato al neon. Bryce si è avvicinato al letto di Zach allargando l'elastico dei pantaloncini, così che Zach potesse dare un'occhiata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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