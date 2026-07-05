L’arrivo dell’Odissea di Christopher Nolan nelle sale italiane è previsto per il 16 luglio. In questo periodo si esplora come il poema di Omero abbia influenzato la cultura pop, dalla letteratura al cinema. La sua presenza si manifesta in numerose opere moderne, che riprendono temi e figure dell’antico testo. La tradizione narrativa ha mantenuto vivo il mito, adattandolo ai diversi mezzi e tempi, senza perdere di vista le sue radici.

In attesa dell’arrivo in tutte le sale italiane dell’attesissima Odissea di Christopher Nolan il prossimo 16 luglio, dedichiamo questo mese al capolavoro di Omero e a come la sua eredità continui a plasmare le storie che amiamo. Ammettiamolo: quando a scuola i professori ci tormentavano con le infinite peripezie di Ulisse tra mostri marini e ninfe, l’unica cosa che desideravamo era che quel viaggio finisse il prima possibile per passare ad altro. Eppure, a distanza di quasi tremila anni, siamo ancora qui a guardare serie TV, a leggere romanzi e a giocare a titoli che, sotto sotto, non fanno altro che raccontare quella stessa, identica storia. Perché la verità è una sola: l’Odissea è la matrice originale di ogni grande avventura moderna. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Da Omero a James Joyce: perché la cultura pop è ancora ossessionata dall’Odissea

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