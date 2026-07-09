Boy George, cantante dei Culture Club, ha dichiarato di desiderare che i suoi outfit siano esposti in un museo. L’artista, famoso dagli anni ’80, è noto per aver sfoggiato abiti dallo stile androgino e anticonformista, che lo hanno reso un simbolo della cultura pop. La sua lunga carriera è contraddistinta da look che hanno segnato un’epoca e sono riconosciuti come parte della sua identità artistica.

Da quando ha raggiunto la fama mondiale negli anni ’80 come voce del gruppo dei Culture Club, Boy George ha sfoggiato un repertorio notevole di outfit dallo stile androgino e anticonformista che l’hanno sempre caratterizzato. Ora quei capi, testimoni di una carriera che si estende per oltre quattro decenni, sono alla ricerca di una nuova dimora. A riunirli e celebrarli è l'evento Bold Luxury: Boy George Edit, l'asta organizzata da Julien's Auctions, in programma il 14 luglio a Los Angeles. In vendita ci sono oltre 370 pezzi che fanno da sfondo ad un personaggio da ritenersi una figura influente sia nella moda, grazie ai suoi look stravaganti, sia nella musica, per la sua capacità di fondere pop, soul e punk. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Boy George e i look che lo hanno reso un simbolo della cultura pop: «Adoro l'idea di essere esposto in un museo con i miei outfit»

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Dopo aver letto tutti e 3 i libri, la scrittura di George R. R. Martin è su un altro livello, le sue spiegazioni, non info/nomi che vengono lanciati tutti insieme, il ritmo. Quel tipo sa come scrivere e personalmente il suo stile è il mio preferito. reddit

Boy George e i Culture Club? Tutto nacque dall'amore tormentato tra George e Jon. Il film sulla band che cambiò il pop e gli anni 80Un alieno. O un’aliena. O forse entrambi. È così che Boy George irruppe sulla scena musicale. Io non so nemmeno come classificarlo: l’hanno votato sia miglior cantante uomo che miglior cantante donna ... msn.com

Boy George - THIS IS WHAT I DO - la recensioneQuesto è il primo disco che registro per conto mio. E' molto eccitante, per me, avere maggior controllo sul mio lavoro: sapere di essere indipendente è davvero liberatorio. Ho voluto fare un album ... rockol.it