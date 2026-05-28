torino ripescato cadavere nel fiume dora

Notizia in breve

Un cadavere è stato trovato nel fiume Dora a Torino. A segnalare la presenza del corpo sono stati alcuni passanti, che hanno notato la figura in acqua. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, ma il corpo non è ancora stato identificato. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento.