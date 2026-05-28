Torino ripescato cadavere nel fiume Dora
Un cadavere è stato trovato nel fiume Dora a Torino. A segnalare la presenza del corpo sono stati alcuni passanti, che hanno notato la figura in acqua. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, ma il corpo non è ancora stato identificato. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento.
Il cadavere di un uomo, non ancora identificato, è stato ripescato nelle acque del fiume Dora Ripara, all'angolo di Corso Regio Parco a Torino. Un primo avvistamento del corpo senza vita di un uomo era avvenuto all'altezza di via Bologna. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118., Sono in corso gli accertamenti da parte della sezione investigazioni scientifiche per stabilire l'identità della vittima e da quanto tempo il corpo si trovasse in acqua. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se gli investigatori sospettano un caso di suicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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