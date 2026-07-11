Il Real Madrid sta accelerando per il rinnovo del contratto di Vinicius Jr, l’esterno brasiliano. La società ha indicato tempi rapidi per definire l’accordo. Le prossime settimane vedranno incontri e trattative per prolungare il contratto del giocatore. Parallelamente, il club lavora anche su altri rinnovi e sui possibili acquisti nel calciomercato estivo, che si preannuncia molto intenso.

Vinicius Jr, il Real Madrid accelera per il rinnovo dell’esterno brasiliano. Cosa bisogna aspettarsi nelle prossime settimane. Il calciomercato del Real Madrid si preannuncia caldissimo non soltanto sul fronte degli acquisti in entrata, ma soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rinnovi contrattuali dei suoi elementi più preziosi. Nelle prossime ore è infatti previsto un vertice decisivo tra l’entourage di Vinicius Jr e la dirigenza delle Merengues. L’obiettivo del presidente Florentino Perez è chiarissimo: accelerare i tempi e trovare una soluzione definitiva nel più breve tempo possibile, evitando che la situazione contrattuale della stella brasiliana possa trasformarsi in una telenovela estiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vinicius Jr, accelerata per il rinnovo del brasiliano. Il Real Madrid detta i tempi: cosa succederà nelle prossime settimane

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