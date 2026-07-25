Brandenburg Cup Rachele Perna conquista l’oro

Una atleta di Grosseto ha vinto la medaglia d’oro alla 31ª edizione della Boxing Brandenburg Cup a Francoforte sull’Oder, in Germania. La competizione internazionale si è svolta recentemente e ha visto la partecipazione di pugili provenienti da diversi paesi europei. La vittoria è arrivata nel corso dell’evento, che si tiene ogni anno nel territorio tedesco. La medaglia d’oro rappresenta un risultato di rilievo per l’atleta e per il pugilato locale.

Grosseto sul tetto d’Europa: Rachele Perna (foto) conquista l’oro in Germania. Splendido trionfo internazionale per il pugilato grossetano. Rachele Perna ha conquistato una straordinaria medaglia d’oro a Francoforte sull’Oder, in Germania, nel corso della trentunesima edizione della prestigiosa Boxing Brandenburg Cup. Sotto il cielo tedesco, la giovane atleta della Fight Gym Grosseto ha vestito la maglia azzurra della Nazionale italiana Under 19, dominando la scena nella categoria dei 60 chilogrammi. Il cammino dell’allieva del maestro Raffaele D’Amico è stato un crescendo di intensità e maturità tecnico-tattica. Nel match d’esordio, dopo una prima frazione di studio, la pugile grossetana ha preso in mano le redini del match superando ai punti la forte atleta di casa, la tedesca Xenia Scharapinski. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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