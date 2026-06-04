Judo European cup senior Guarducci | l’oro è tuo

Durante l'European Cup Senior di judo in Bosnia Erzegovina, un atleta è stato incoronato campione. La competizione ha coinvolto numerosi judoka provenienti da diversi paesi europei.

In Bosnia Erzegovina si è svolta l’" European Cup Senior ", competizione di judo che ha visto sfidarsi numerosi atleti provenienti da tutta Europa (e non solo). A rappresentare l’Italia c’erano in particolare quattordici judoka, tra cui la pratese Elena Guarducci che è tornata a casa con una medaglia del metallo più pregiato. Già, perchè la sportiva in forza all’ Akiyama Settimo Torinese (che si allena però in città con il Kyu Shin Ryu Prato, seguita dal padre Andrea) ha trionfato nella categoria agonistica " -48 kg ", superando rivali di livello quali l’austriaca Peherstorfer e la britannica Ewing. Ha vinto tutti e tre gli incontri disputati, chiudendoli per ippon, dimostrando un ottimo stato di forma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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