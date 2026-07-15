Durante la 31ª edizione della Brandenburg Cup a Francoforte, le pugili italiane Under 19 hanno conquistato cinque medaglie d’oro e due di bronzo. Le finali si sono svolte martedì 14 luglio. La squadra femminile ha ottenuto i risultati migliori nella competizione internazionale dedicata alla categoria giovanile.

A Francoforte grande risultato per la Nazionale italiana femminile U19 nella 31ª edizione della Boxing Brandenburg Cup. Le finali si sono disputate martedì 14 luglio. La Nazionale italiana femminile Under 19 torna dalla Brandenburg Cup 2026 con un bottino importante: cinque medaglie d’oro e due bronzi. A Francoforte, in Germania, si è conclusa martedì 14 luglio la 31ª edizione della Boxing Brandenburg Cup, kermesse internazionale che ha visto protagoniste le azzurrine sul ring. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Boxe, Brandenburg Cup 2026: cinque ori e due bronzi per le azzurrine Under 19

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PHOENIX SV STRALSUND PHOENIX CUP 2026 Sporthalle Brunnenaue 31.01.2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Europei di Parakarate, ltalia splendida: arrivano due ori, un argento e due bronzi

Tennis tavolo, trionfo del CSI Morbegno ai Nazionali: quattro ori e due bronziIl GS CSI Morbegno ha ottenuto un risultato significativo ai Campionati nazionali CSI di tennistavolo, che si sono svolti al Palasport “Bernardo...

Argomenti più discussi: Brandenburg CUP 2026 - RISULTATI ITABOXING DAY 2; Brandenburg Cup 2026 - Sorteggi Azzurre Itaboxing; Brandenburg CUP 2026 - Risultati Semifinali Azzurrine; Ad Arcidosso Halit sbaglia tattica, si inceppa e pareggia.

Boxe, la palermitana Estella Filardi conquista il bronzo alla Brandenburg Cup 2025Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Ottimo risultato per la giovane ... palermotoday.it