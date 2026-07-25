Branco Card sconti e servizi | l’Irpinia fa squadra con i tifosi
Lunedì 27 luglio è partita la nuova campagna di fidelizzazione dell’U.S. Avellino 1912, che prevede il rilancio della Branco Card 2026-2027. La tessera offre sconti e servizi dedicati ai tifosi, con l’obiettivo di consolidare il rapporto tra la squadra e i sostenitori. La campagna si rivolge ai tifosi che desiderano beneficiare di vantaggi esclusivi e partecipare più attivamente alle iniziative del club.
Tempo di lettura: 4 minuti Parte ufficialmente lunedì 27 luglio la nuova campagna di fidelizzazione dell’U.S. Avellino 1912 con il lancio della Branco Card 20262027, la tessera pensata per rafforzare il legame tra il club e i tifosi. Oltre a garantire vantaggi esclusivi, sconti e prelazioni, la card sarà il punto di accesso a un circuito di attività convenzionate e darà diritto al Passaporto Irpino, iniziativa dedicata alla valorizzazione dei 118 Comuni della provincia. Nella stessa giornata prenderà il via anche il ritiro degli abbonamenti stagionali. LA NOTA. Una tessera che rappresenta appartenenza, orgoglio ed identità. Con questo spirito partirà la campagna di fidelizzazione dell’U. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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