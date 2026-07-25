Branco Card sconti e servizi | l’Irpinia fa squadra con i tifosi

Notizia in breve

Lunedì 27 luglio è partita la nuova campagna di fidelizzazione dell’U.S. Avellino 1912, che prevede il rilancio della Branco Card 2026-2027. La tessera offre sconti e servizi dedicati ai tifosi, con l’obiettivo di consolidare il rapporto tra la squadra e i sostenitori. La campagna si rivolge ai tifosi che desiderano beneficiare di vantaggi esclusivi e partecipare più attivamente alle iniziative del club.