La campagna abbonamenti dell’Avellino per la stagione 20262027 si è conclusa con 7.099 tessere sottoscritte. Nonostante un leggero calo rispetto all’anno precedente, che aveva registrato 7.200 abbonamenti, il dato conferma comunque il forte legame tra tifoseria e squadra. La campagna si è chiusa il 27 luglio e ha coinvolto anche le carte di fidelizzazione come Branco Card e Passaporto Irpino.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è chiusa a quota 7.099 la campagna abbonamenti dell’Avellino per la stagione 20262027. Un dato che certifica ancora una volta il forte legame tra la tifoseria biancoverde e la squadra, pur facendo registrare un leggero calo rispetto alla scorsa stagione, quando le tessere sottoscritte furono 7.140. La differenza è di appena 41 abbonamenti, un numero contenuto se si considera che l’entusiasmo dello scorso anno era stato alimentato dalla promozione. Archiviata la fase di vendita libera, conclusasi il 22 luglio, l’attenzione si sposta ora sui prossimi appuntamenti dedicati ai sostenitori. Da lunedì 27 luglio prenderanno infatti il via le operazioni di ritiro degli abbonamenti, consentendo ai tifosi di entrare materialmente in possesso della tessera valida per il nuovo campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dal 27 luglio riflettori su abbonamenti, Branco Card e Passaporto Irpino

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