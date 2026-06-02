Quarant’anni dopo, il popolo bianco ha festeggiato ieri la straordinaria impresa compiuta dalla mitica squadra allenata da mister Sergio Carpanesi, protagonista il 1° giugno 1986 di una storica promozione in C1, ottenuta nel match con la Pistoiese terminato 2-2. Quel giorno, in una stadio ‘Picco’ vestito a festa, pieno all’inverosimile con oltre 12mila tifosi sugli spalti, andò in scena non solo un evento sportivo dall’esito eccezionale, ma un’autentica festa popolare che riassunse orgoglio e senso di appartenenza. Una delle storie più belle e romantiche dei 120 anni di vita del club bianco: da una parte una squadra formata da uomini veri... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il 1° giugno 1986 in un Picco gremito da 12mila tifosi il pareggio decisivo con la Pistoiese. Quella storica promozione in C1 di 40 anni fa. Squadra di eroi spinta dell’entusiasmo della città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Basket Lecco fa sognare il Bione gremito: è a 40 minuti dalla promozioneIl Basket Lecco sta vivendo una serie di partite decisive al Bione, con il pubblico che riempie gli spalti in modo compatto.

Fratelli di Sì, la spinta di Arianna Meloni: “Riforma storica, noi da sempre con giudici eroi come Falcone e Borsellino”Arianna Meloni ha annunciato una riforma storica, sottolineando che i Fratelli di Sì sono da sempre vicini ai giudici eroi come Falcone e Borsellino,...

Argomenti più discussi: Modena Fc – Accadde Oggi – 1/06/1986, vittoria contro l'Ancona e promozione in Serie B per i gialloblù di Mascalaito; Modena Volley – Resto del Carlino – Porro decisivo in azzurro, Bento vede la Nations; Avvenne oggi: congedo dalla serie C1 con una sconfitta; Accadde Oggi - Vittoria con la Ternana nell'ultima gara di campionato.

#Lazio 1912/13 | 1 Giugno 1913, Biancazzurri Vice-Campioni d’Italia per la prima volta - di Gian Luca MIGNOGNA x.com

Il Paradosso di Kutno, o un'Alternativa 17 Giugno 1953 reddit

Il 1° giugno 1986 in un Picco gremito da 12mila tifosi il pareggio decisivo con la Pistoiese. Quella storica promozione in C1 di 40 anni fa. Squadra di eroi spinta dell ...Nonostante il fallimento della società tutti gli atleti sono rimasti pur giocando senza ricevere lo stipendio. sport.quotidiano.net