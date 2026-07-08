Il bonus giovani under 35 prevede un’esenzione dai contributi fino a 500 euro mensili per i datori di lavoro privati che trasformano un contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Le nuove regole sono operative e si applicano alle assunzioni stabili di lavoratori sotto i 35 anni. La misura mira a incentivare l’assunzione stabile di giovani lavoratori, offrendo un sostegno contributivo ai datori di lavoro.

Il bonus giovani parte ufficialmente e cambia le regole per chi assume in modo stabile. Si tratta di un esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che trasformano un contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato per un lavoratore under 35. Lo sconto arriva fino a 500 euro al mese e dura fino a due anni. L'INPS ha appena pubblicato le prime istruzioni operative su requisiti, esclusioni e modalità di domanda.Come funziona il bonus giovani under 35Il bonus giovani consiste in uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Restano fuori i premi e i contributi dovuti all'INAIL. Il beneficio spetta ai datori di lavoro privati che stabilizzano un rapporto a termine, cioè lo trasformano in un contratto a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Bonus giovani under 35: come ottenere l'esonero dei contributi fino a 500 euro al mese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bonus giovani, donne e Zes: al via le domande

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bonus giovani under 35, al via l’esonero dei contributi fino a 500 euro: le istruzioni Inps per ottenerlo

Bonus giovani under 35 da 500 euro al mese, via alle domande di riesame per gli esclusiL’Inps ha concluso l’istruttoria delle domande per il bonus giovani under 35 di 500 euro al mese destinato all’autoimpiego in settori strategici,...

Temi più discussi: Bonus giovani, fino a 500 euro al mese per il primo contratto: le regole Inps per averlo; Bonus giovani under 35, al via l'esonero dei contributi fino a 500 euro: le istruzioni Inps per ottenerlo; Bonus Partita IVA Under 35 2026: 18.000€ ed Esonero INPS; Incentivo stabilizzazione giovani: la circolare INPS sul bonus assunzioni under 35. Come funziona l'esonero per i datori privati.

Bonus stabilizzazioni under 35, l’INPS sblocca l’esonero contributivo totale • Esonero contributivo fino a 500 euro al mese per trasformare a tempo indeterminato i contratti a termine di giovani fino a 35 anni: come funziona. x.com

Bonus giovani under 35, al via l’esonero dei contributi fino a 500 euro: le istruzioni Inps per ottenerloScatta il bonus per le stabilizzazioni dei giovani. Il beneficio consiste in un esonero dei contributi, fino a 500 euro al mese per due anni, riconosciuto ... fanpage.it

Bonus Inps under 35, il 10 luglio scade il termine per il riesame delle domande respinteLeggi su Sky TG24 l'articolo Bonus Inps under 35, il 10 luglio scade il termine per il riesame delle domande respinte ... tg24.sky.it