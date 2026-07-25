Un politico italiano si trova a San Paolo, Brasile, per partecipare a un evento pubblico. Durante la visita, ha pronunciato dichiarazioni critiche nei confronti dell’Italia, senza specificare dettagli. La presenza in Brasile ha attirato attenzione, mentre si svolgeva un incontro con altri rappresentanti politici locali. Nessuna informazione ufficiale è stata fornita su eventuali dichiarazioni o accordi tra le parti. La visita prosegue senza ulteriori comunicati ufficiali o dichiarazioni aggiuntive.

C’è uno straordinario Angelo Bonelli che parla in portoghese come l’ex calciatore Paulo Roberto Falcão dribbla l’italiano. E c’è un altro Bonelli, sempre lo stesso, che è volato in Brasile, a San Paolo, per infangare l’Italia più degli stivali di Soumahoro di cui assieme a Nicola Fratoianni (altro che Pelé!) è stato degno scopritore. Bonelli, Angselo Bonèli come viene chiamato laggiù dov’è andato ufficialmente per iniziative ecologiste che l’hanno visto aggirarsi qua e là con un caschetto giallo sulla cabeça, O Bonèli dicevamo ha attaccato il governo Meloni per il caso di Carla Zambelli Salgado de Oliveira, l’ex deputata di destra che fa... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Bonelli fa il tour in Brasile per parlare male dell'Italia

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