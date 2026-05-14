Coppa Italia tifosi dell’Inter contro Pedro | lo Scudetto del Napoli fa ancora male

Da spazionapoli.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, l’ingresso di Pedro ha suscitato reazioni tra i tifosi nerazzurri. Il gol segnato a San Siro lo scorso anno, che ha contribuito alla vittoria del Napoli, è stato ricordato tra i presenti. La presenza dell’attaccante ha riacceso le tensioni legate alla sconfitta e allo scudetto mancato, generando reazioni di protesta tra alcuni supporter dell’Inter.

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Nel bel mezzo della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, l’ingresso di Pedro non è stato per niente banale: il gol decisivo a San Siro dell’anno scorso, diventato un tormentone a Napoli, sembra aver lasciato il segno tra i tifosi nerazzurri. Pioggia di fischi per Pedro: i tifosi dell’Inter non hanno dimenticato. Al minuto 78, con la Lazio in svantaggio e Maurizio Sarri a corto di idee, è toccato a Pedro prendere il posto di Toma Basic. Quando l’ex Barcellona è entrato in campo, però, la reazione dei tifosi avversari è stata netta: fischi forti, sonori e inequivocabili. Una reazione facile da interpretare: il ricordo vivido del gol segnato da Pedro nella stagione scorsa, che aveva praticamente consegnato lo scudetto al Napoli togliendo all’Inter ogni speranza, è ancora una ferita aperta.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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