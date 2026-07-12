L’ambasciatore americano ha attraversato le coste italiane a bordo di un megayacht privato lungo 117 metri, con una stazza di oltre 5 mila tonnellate e un valore stimato di circa 450 milioni di dollari. La nave ha fatto tappa in Calabria e Sicilia, suscitando richieste di chiarimenti da parte di un parlamentare, che intende presentare un’interrogazione per il supporto e la scorta del veliero durante il tour.

«Presenterò un’interrogazione parlamentare sul 'tour turistico-diplomatico' dell’ambasciatore americano Tilman Fertitta, che attraversa le coste italiane a bordo del Boardwalk, un megayacht privato lungo 117 metri, con una stazza di oltre 5 mila tonnellate e un valore stimato di circa 450 milioni di dollari. Da Civitavecchia a Napoli, Vibo Marina, Palermo, Cefalù, Gallipoli e Bari, fino alle tappe annunciate di Venezia, Trieste, Genova e Sardegna, lo yacht è accompagnato e sorvegliato da unità navali della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, elicotteri e personale delle forze di polizia italiane. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gazzettadelsud.it - Calabria e Sicilia tra le tappe del tour di Fertitta in Italia. Bonelli, il governo chiarisca sulla scorta al mega-yacht dell'ambasciatore Usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ecco il mega yacht dell'ambasciatore Usa Fertitta: a bordo del «Boardwalk» parte il tour della «coastal diplomacy»Un mega yacht appartenente a un ambasciatore statunitense, denominato «Boardwalk», ha iniziato un tour lungo le coste.

Venezia, proteste per l’arrivo del mega yacht dell’ambasciatore Usa Fertitta: “Bloccherà tutta la riva”A Venezia, si sono svolte proteste contro l’arrivo di un grande yacht appartenente all’ambasciatore degli Stati Uniti, del valore di circa 500...

Temi più discussi: Fondazione E-novation presenta la Summer School 2026 tra la Calabria e la Sicilia.; Lea 2024: il Nord guida e il Sud insegue. Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si confermano al top. Calabria, Sicilia e Bolzano in fondo alla classifica; Terremoto nello Stretto di Messina: scossa di magnitudo 3.7 tra Calabria e Sicilia; Sole e temperature in risalita. Isolati rovesci sulle Alpi e al Sud, tra Calabria e Sicilia.

PREZZI ZONALI toh... ogni tanto si legge qualcosa di ragionevole sui prezzi zonali (e la resistibile crociata di Calabria e Sicilia)... titolo un po' misleading, i benefici al Sud sono tutti da dimostrare imho @MassimoSertori_ su @Corriere x.com

Calabria e Sicilia tra le tappe del tour di Fertitta in Italia. Bonelli, il governo chiarisca sulla scorta al mega-yacht dell'ambasciatore UsaA Le Castella, è stato chiuso per due giorni uno specchio acqueo del raggio di un miglio nautico. Per quale ragione la sicurezza di un ambasciatore statunitense in navigazione con il suo mega-yacht p ... msn.com

Allerta Meteo, inizia ondata di caldo che fa paura: picchi di +45°C a metà settimana, Calabria e Sicilia tra le Regioni più colpiteLe previsioni dei giorni scorsi e i recenti avvisi meteorologici non hanno lasciato spazio a dubbi: l’estate ha improvvisamente cambiato passo, spalancando le porte a una massa d’aria caldissima prove ... strettoweb.com