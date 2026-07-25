Centinaia di manifestanti incappucciati hanno lanciato bombe carta e razzi contro i carabinieri durante la protesta contro il cantiere Torino-Lione in Val di Susa. Le forze dell’ordine sono state raggiunte da diversi ordigni, causando momenti di tensione e scontri. Il Sindacato Autonomo di Polizia ha dichiarato che alcuni degli assalitori cercavano di colpire i poliziotti con l’intento di provocare feriti gravi. La zona è rimasta sotto assedio per diverse ore.

Assalti, bombe carta e razzi contro i carabinieri: centinaia di incappucciati No Tav hanno trasformato il cantiere Torino-Lione in Val di Susa in un inferno. Oltre 60 feriti tra le forze dell’ordine e 4 camionette date alle fiamme: è questo il bilancio provvisorio di un pomeriggio di vera e propria guerriglia pianificata. Un’escalation di violenze stigmatizzate duramente dalla premier Giorgia Meloni e in serata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “ Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell’ordine non sta difendendo un’idea, sta attaccando lo Stato. A Chiomonte – scrive sui social Meloni – dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna, ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bombe carta e razzi contro i poliziotti: Val di Susa in fiamme. Il Sap: “Cercavano il morto” (video)

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