Un uomo straniero residente in Alto Adige è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. È accusato di aver compiuto atti osceni in pubblico e di aver tentato di adescare minori. Le autorità hanno raccolto prove che lo collegano a questi comportamenti, che sono stati denunciati da testimoni e vittime. L’indagato si trova ora sotto custodia, in attesa di ulteriori sviluppi.

Arresti domiciliari per un cittadino straniero domiciliato in Alto Adige, gravemente indiziato di episodi di atti osceni in luogo pubblico e di condotte illecite nei confronti di minori. L’ indagine trae origine dalla denuncia presentata presso la Stazione Carabinieri di Campo di Trens (Bolzano) dalla madre di una bambina che, nel pomeriggio dello scorso gennaio, al termine della scuola, mentre percorreva a piedi il tragitto verso casa, era stata avvicinata da un uomo alla guida di un furgone bianco senza insegne. Dopo averle rivolto la parola dapprima in italiano e successivamente in tedesco, offrendole dolci e gelati, l’uomo ha tentato di afferrarla per un braccio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Bolzano, prova ad adescare minori e compie atti osceni: arrestato un uomo

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