Choc a Traversetolo va a visitare i propri cari e si trova davanti un uomo nudo che compie atti osceni
Un uomo è stato trovato nudo e intento a compiere atti osceni nel cimitero di Traversetolo. La scoperta è avvenuta mentre una persona si recava a visitare i propri cari. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine per gestire la situazione. L’uomo è stato successivamente fermato e portato via. Non sono stati riportati dettagli su eventuali motivazioni o stato di salute dell’individuo.
Un uomo, completamente nudo, che stava compiendo atti osceni, davanti a tutti. All'interno del cimitero di Traversetolo. È questa la scena choc alla quale ha dovuto assistere una donna che, nei giorni scorsi, aveva deciso di far visita ai propri cari defunti. È lo stesso sindaco Simone Dall'Orto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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