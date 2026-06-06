Choc a Traversetolo va a visitare i propri cari e si trova davanti un uomo nudo che compie atti osceni

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato nudo e intento a compiere atti osceni nel cimitero di Traversetolo. La scoperta è avvenuta mentre una persona si recava a visitare i propri cari. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine per gestire la situazione. L’uomo è stato successivamente fermato e portato via. Non sono stati riportati dettagli su eventuali motivazioni o stato di salute dell’individuo.