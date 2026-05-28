Atti osceni davanti a una minorenne | arrestato psicoterapeuta dei vip

Da ilgiornale.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno psicoterapeuta di 42 anni, noto tra i clienti vip, è stato arrestato per aver commesso atti osceni di fronte a una minorenne. Già condannato in passato, ha ripetuto il reato. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto dopo aver scoperto l’episodio. Il professionista aveva una clientela nota nel mondo dello spettacolo e del calcio. La vicenda si è verificata in un contesto che coinvolge minorenni.

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Non è bastata una condanna per impedirgli di commettere ancora una volta reato. Uno psicoterapeuta di 42 anni, noto per avere molti clienti nel mondo dello spettacolo e del calcio, è stato nuovamente arrestato dalle forze dell'ordine per aver commesso atti osceni dinanzi a una minorenne. Il fatto è accaduto a Roma. Stando a quanto riferito, l'uomo non era nuovo a simili comportamenti. Aveva infatti già ricevuto una condanna a un anno e otto mesi di reclusione per corruzione di minorenni e atti osceni. Tornato in libertà, ha purtroppo ripreso le vecchie abitudini. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il soggetto si è appostato con la propria auto – una Peugeot 208 – davanti alla fermata degli autobus di via Collatina, zona Tor Sapienza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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PSICOTERAPEUTA 42enne MOLESTA GIRL MINORENNE

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