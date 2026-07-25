Uno spettacolo si svolge in un bunker nazista della Seconda guerra mondiale, creando un’atmosfera cupa e inquietante. Il collettivo Cult of Magic presenta una performance che sfrutta il buio e la visione per esplorare territori incerti dell’inconscio. La scena, immersa nell’oscurità, trasmette un senso di tensione e mistero, mentre gli artisti si muovono in modo intenso e evocativo. La rappresentazione si svolge in un ambiente che già di per sé evoca una luce sinistra.

Bolzano, 25 lug. (askanews) - Uno spettacolo intenso, che gioca sulla visione e vuole esplorare territori incerti, in un luogo, un bunker nazista della Seconda Guerra mondiale, che già di suo carica il momento di una luce sinistra. Il collettivo Cult of Magic ha presentato a Bolzano Danza lo spettacolo "Fear of the Dark". "La coreografia - ha detto ad askanews la danzatrice e coreografa Giada Vailati - nasce da una serie di immagini. In generale questo lavoro è nato da un'idea di non voler essere logica di non avere un filo conduttore, un filo narrativo. Quindi per ciascuna scena avevo un'immagine specifica in mente, che poi ho sviluppato in sala prove. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Bolzano Danza, il collettivo Cult of Magic nel buio dell'inconscio

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