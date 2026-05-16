Il regista Sam Raimi, noto per il suo lavoro nel genere horror, tornerà a dirigere un film di questo tipo con il remake di “Magic”. La produzione, affidata a Lionsgate, si basa sul romanzo di William Goldman pubblicato nel 1976 e sarà una versione aggiornata della pellicola originale. La notizia, riportata dal The Hollywood Reporter, conferma la sua partecipazione come regista nel progetto, che vede il ritorno di Raimi nel genere horror psicologico.

Il maestro del brivido ha trovato la sua prossima ossessione. Il The Hollywood Reporter ha riferito che Sam Raimi ha firmato per dirigere Magic, una rivisitazione in chiave moderna targata Lionsgate del celebre romanzo del 1976 di William Goldman. Il libro era già stato trasposto sul grande schermo nel 1978 in un cult horror psicologico diretto da Richard Attenborough, rimasto nella storia per l’inquietante interpretazione di Anthony Hopkins nei panni di un ventriloquo instabile. Dopo il successo del survival thriller Send Help, Raimi si rimette dietro la macchina da presa per una nuova storia di pura tensione. Questo annuncio consolida l’incredibile momento d’oro del regista e produttore. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Sam Raimi torna all’horror psicologico: dirigerà “Magic”, remake del cult con il pupazzo assassino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sam Raimi torna allhorror: Send Help è il suo nuovo film dopo Drag Me to Hell

Sullo stesso argomento

Send Help: un horror tra tensione e risate, in puro stile Sam Raimi – RecensioneLinda Liddle lavora da sette, lunghi, anni nel reparto strategia e pianificazione di una società di consulenza aziendale.

Incubo sull’isola deserta: Rachel McAdams e Dylan O’Brien nel nuovo cult di Sam RaimiUn naufragio può cancellare ogni gerarchia aziendale, specialmente se dietro la macchina da presa c’è un maestro del brivido.

Vi ricordate di MAGIC, il cult del 1978 con Anthony Hopkins e il pupazzo Forca, tratto dal romanzo di William Goldman? Beh, è confermato: sarà Sam Raimi a dirigere il nuovo adattamento per Lionsgate! Sceneggiatura di Mark Swift e Damian Shannon (Send x.com

Nel 2026 Send Help, c'è un ritratto di Bruce Campbell sulla parete dell'ufficio. Il regista Sam Raimi ha iniziato la sua carriera con Bruce Campbell in La casa. reddit

Send Help: Sam Raimi torna all’horror e ci regala una versione oscura e splatter di Cast AwayCon Send Help Sam Raimi segna un ritorno significativo al genere che lo ha consacrato come autore di culto. Il regista non firmava un horror da 17 anni: l’ultimo titolo risale infatti al 2009 con Drag ... quotidiano.net

Sam Raimi torna all’horror con Send Help: test screening da applausi per un film tra risate e sangueIl nuovo film di Sam Raimi, interpretato da Rachel McAdams e Dylan O'Brien, ha entusiasmato il pubblico dei test screening con una storia grottesca e ironica, in pieno stile Raimi. NOTIZIA di MICAELA ... movieplayer.it