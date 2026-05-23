Durante un evento presso la Galleria Baccaro Art a Pagani, si è svolta un’esposizione intitolata “Regno dello Scarabocchio” di Simona Giglio. La mostra ha presentato opere che esplorano l’uso del disegno come forma di espressione inconscia, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza visiva e sensoriale. La serata ha visto la galleria trasformarsi in uno spazio di confronto tra caos e rivelazione artistica, con le opere che hanno suscitato reazioni spontanee e immediate tra i visitatori.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina La giovane artista conquista la Galleria Baccaro Art di Franco Baccaro e Maria Toscano. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - L’Arte dell’Inconscio a Pagani: Il “Regno dello Scarabocchio” di Simona Giglio

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