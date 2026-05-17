Ventiduenne ha un grave incidente mentre partecipa al reality Survivor | amputata la gamba riprese sospese

Un concorrente di 22 anni è rimasto gravemente ferito durante le riprese dell'edizione greca del reality Survivor. L'incidente ha causato l'amputazione di una gamba e ha portato alla sospensione delle registrazioni del programma. La produzione ha interrotto temporaneamente le attività sul set mentre il partecipante riceveva assistenza medica. Sono ancora in corso le verifiche sulle cause dell'incidente e sulle misure di sicurezza adottate durante le riprese.

Il concorrente Stavros Floros ha avuto un incidente mentre partecipava all'edizione greca del reality Survivor. Stava facendo pesca subacquea durante una pausa dalle riprese, un'imbarcazione lo ha colpito causando gravissime ferite che hanno reso necessaria l'amputazione parziale della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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