bologna piantedosi assolve gli agenti e attacca il sindaco

Notizia in breve

L’autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia a Bologna, è stata completata ieri. I risultati degli esami, inclusa la Tac, confermano quanto già accertato in precedenza. Piantedosi ha commentato la vicenda, difendendo gli agenti coinvolti e criticando il sindaco della città. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli dell’autopsia è stata resa nota.