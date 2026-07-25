Bologna Piantedosi assolve gli agenti e attacca il sindaco
L’autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia a Bologna, è stata completata ieri. I risultati degli esami, inclusa la Tac, confermano quanto già accertato in precedenza. Piantedosi ha commentato la vicenda, difendendo gli agenti coinvolti e criticando il sindaco della città. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli dell’autopsia è stata resa nota.
È stata eseguita ieri l’autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. I risultati degli esami hanno confermato quanto già emerso dalla Tac:. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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