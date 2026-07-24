Il ministro Piantedosi ha dichiarato che gli agenti non sono responsabili della morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia a Bologna. Le indagini sono ancora in corso, ma il ministro ha già escluso responsabilità. Piantedosi ha anche criticato il sindaco, definendolo coinvolto nella polemica. L’autopsia sul corpo del 42enne è ancora in fase di esame.

L’autopsia era ancora in corso ma per il ministro Matteo Piantedosi è già un passo avanti: nessuna responsabilità degli agenti nella morte del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa durante un intervento di polizia al Pilastro, a Bologna. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, che coinvolge, non come indagati ma come persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari, i due poliziotti e i quattro operatori della Croce Rossa. E proprio ieri – mentre era in corso l’autopsia, con i consulenti di Procura e parti civili intenti a stabilire le cause del decesso di Fakir, tentando capire l’eventuale ruolo delle tecniche di contenimento utilizzate dai poliziotti, l’uso dello spray al peperoncino, la presenza di patologie pregresse e l’eventuale assunzione di sostanze ecc. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Fakir, le indagini sono all’inizio ma Piantedosi accende la polemica: corretto l’operato degli agenti. E attacca il sindaco Lepore

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Un falso tonto era un Maestro Taoísta:derrota criminales y gana el corazón de una policía.

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