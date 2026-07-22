Salvini a Bologna visita gli agenti feriti e attacca Lepore | Prima di convocare le piazze ci pensi due volte

Un rappresentante politico si è recato a Bologna per incontrare gli agenti di polizia feriti durante le recenti manifestazioni. Durante la visita, ha espresso gratitudine per il lavoro quotidiano della polizia e ha incontrato anche gli agenti coinvolti nelle operazioni di quella sera. Inoltre, ha criticato il sindaco della città, invitandolo a riflettere prima di convocare eventi pubblici, riferendosi alle proteste e alle tensioni registrate.

«Sono venuto a Bologna a ringraziare la Polizia di Stato per quello che tutti i giorni fa per tutelare la sicurezza e la vita dei bolognesi, italiani in generale, ho voluto incontrare e salutare anche i ragazzi che hanno fatto servizio in piazza l’altra sera. Ci sono mesi di prognosi in ospedale, fratture, stampelle, fasciature per una violenza veramente inaccettabile e ci tenevo a esserci». Matteo Salvini è arrivato a Bologna per incontrare gli agenti rimasti feriti negli scontri scoppiati lunedì sera durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha visto il prefetto, il questore e una rappresentanza della Polizia di Stato: «Al di là dei comunicati e delle dichiarazioni, ritenevo giusto e doveroso venire in Questura a ringraziare tutte le donne e gli uomini che fanno servizio». 🔗 Leggi su Open.online

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Visita del Presidente Meloni ai due agenti feriti negli scontri di Torino

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