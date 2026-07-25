Bologna ‘massima attenzione’ per il corteo di domani al Pilastro

Le forze dell’ordine hanno annunciato un livello di attenzione massimo per il corteo previsto domani al Pilastro, organizzato in memoria di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa durante un fermo di polizia. La manifestazione si svolgerà nel quartiere e coinvolgerà partecipanti che intendono ricordare la vittima. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza pubblica durante l’evento.

“Attenzione massima” da parte delle forze dell’ordine per il corteo di domani al Pilastro in ricordo di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Secondo quanto si apprende, al momento non ci sono elementi che facciano ritenere concreto un rischio di particolari criticità o disordini. Al momento, infatti, non ci sarebbero segnali di attività o proteste particolari in preparazione da parte di antagonisti o attivisti dei centri sociali, molto presenti nel quartiere multietnico e popolare del Pilastro. Domani al Pilastro è previsto anche l’impiego della Digos e dei reparti mobili e, come di consueto, ci saranno anche rinforzi da fuori regione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Scontri a Bologna alla manifestazione per la morte di Fakir

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