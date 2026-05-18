Oltre centomila persone hanno partecipato a un corteo lungo il lungomare, dove i carabinieri hanno sfilato in uniforme, tra applausi e acclamazioni. Durante l’evento, il ministro ha rivolto un discorso, definendo i carabinieri come un pilastro della democrazia. Tra i presenti c’era anche un bambino di sette anni, seduto sulle spalle del padre, che ha espresso il desiderio di diventare carabiniere quando sarà grande, mentre osservava le figure a cavallo in alta uniforme.

"Babbo, da grande farò il carabiniere". Mattia, 7 anni, seduto sulle spalle del padre guarda ammirato i carabinieri a cavallo in alta uniforme mentre sfilano sul lungomare, e sogna di indossare la divisa. E come lui, migliaia di riminesi ieri si sono riversati a Marina centro per assistere alla sfilata finale del raduno dell’ Associazione nazionale dei carabinieri. È stata la giornata dell’orgoglio, finalmente baciata dal sole dopo che la pioggia aveva guastato i primi due giorni del raduno. Quasi 100mila i carabinieri in corteo, arrivati a Rimini da tutta Italia e anche dall’estero (con delegazioni dalla Spagna e da altri paesi). All’inizio della parata i saluti davanti alla tribuna delle autorità, dove sedevano in prima fila il ministro alla Difesa Guido Crosetto e il generale Salvatore Luongo, comandante generale dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri in parata tra gli applausi. In 100mila al corteo, il ministro: "Siete un pilastro della democrazia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La carica dei 100mila al corteo del 25 Aprile a Milano: in strada neonati e ottantenni, “perché la democrazia non è scontata”

I carabinieri rompono le righe. Oggi la grande parata finale con il ministro Crosetto . In 70mila sul lungomareC’è il sigillo del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sul capitolo più atteso del XXVI raduno nazionale dell’Associazione carabinieri.

Carabinieri in parata tra gli applausi. In 100mila al corteo, il ministro: Siete un pilastro della democraziaFolla sul lungomare per la sfilata che ha concluso il raduno nazionale dell’associazione dell’Arma. Crosetto in tribuna d’onore: Grati a uomini e donne che hanno deciso di dedicare la loro vita agli ... msn.com

Carabinieri, parata finale sul lungomare di Rimini con il ministro Crosetto: L’Arma è un pezzo di storia d’Italia: Quasi 100mila i partecipanti al corteo, partito da lungomare Tintori. Il ministro: Arma, un pilastro della nostra democrazia. I… dlvr.it/TSZn0c ? ? x.com

I carabinieri rompono le righe. Oggi la grande parata finale con il ministro Crosetto . In 70mila sul lungomareSi chiude il raduno nazionale, dopo il successo della Fanfara del 4° Reggimento a cavallo e delle mostre storiche che hanno riempito la città nonostante le condizioni meteo incerte. ilrestodelcarlino.it

24 APRILE 1945 LIBERAZIONE DI REGGIO EMILIA. Le formazioni partigiane entrano in città accolte dall’entusiasmo della popolazione. Gli invasori tedeschi sono scappati insieme ai loro servi fascisti. Quasi tutti, perché rimane qualche cecchino fascista c reddit