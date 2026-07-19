Un uomo è morto durante un intervento della polizia in via Italo Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna. Le autorità stanno ancora verificando le circostanze dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, gli agenti lo avrebbero ammanettato mentre si dimenava, e l’uomo avrebbe subito un arresto cardiaco. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle indagini.

È successo in via Italo Svevo: le circostanze della morte e della dinamica sono ancora in fase di accertamento. Gli agenti lo avrebbero ammanettato mentre lui si dimenava e sarebbe andato in arresto cardiaco. La sorella del 42enne: "Non hanno avuto pietà per mio fratello!". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Uomo morto durante un intervento della polizia al Pilastro di Bologna

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Un uomo ammanettato è morto durante un intervento di polizia a Bologna

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